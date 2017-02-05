Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da hastane otoparkında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih'teki hastanenin otoparkında aracıyla manevra yapmaya çalışırken Mehmet Şirinkaya ve oğlu Veysel Şirinkaya ile 5 kişilik bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen Mehmet Şirinkaya, aynı hastanede yoğun bakıma alındı, oğlu da hafif yaralandı.

Şirinkaya ailesinin olayı duyan yakınları hastaneye gelerek içeri girmek isterken engel olmak isteyen polisle gerginlik yaşandı. Olayda biber gazı kullanan polis, grubu yatıştırdı.

Çevik kuvvet polislerinin de çağrıldığı olayda baba oğlu darbedenler gözaltına alındı.

Aile yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, Mehmet Şirinkaya'nın (55) kurtarılamadığı bilgisini alan gruptakilerden bazıları sinir krizi geçirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: PKK, FETÖ,HDP 'Hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz

Başbakan Yıldırım: PKK, FETÖ,HDP 'Hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA