Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Havalimanı'nda 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması gerçekleştirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla kent genelinde çalışmalarına hız verdi.
 
Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'nda "Huzurlu Bayramlar Türkiye" uygulaması yapıldı. Çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri de destek verdi.
 
Atatürk Havalimanı girişine kontrol noktası kuran polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Bavullarda ve araçlarda ise dedektör köpeklerin yardımıyla arama yapıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA