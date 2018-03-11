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İstanbul’da iki gündür devam eden sis hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’da iki gündür devam eden sis hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkarttı.

  • İHA
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İstanbul’da yoğun sis nedeniyle kentin simge yerleri gözden kayboldu.

Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

 

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