İstanbul’da iki gündür devam eden sis hayatı olumsuz etkiledi

<p> İstanbul’da yoğun sis nedeniyle kentin simge yerleri gözden kayboldu.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/11/110320182112591698009_3.jpg ' style='width: 600px; height: 459px;' /></p> <p> Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/11/110320182112391693400_3.jpg ' style='width: 600px; height: 459px;' /></p> <p> </p>
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