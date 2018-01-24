İstanbul'da iş çıkışı trafik kilit

İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk İBB verilerine göre 17.40 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.

Kaynak: Milliyet