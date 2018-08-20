İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretilerek İstanbul genelinde satılacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziti takip sırasında şüphelilerin içki satışı için çalışma başlattığı belirlendi. Bunun üzerine Başakşehir'de bir şantiye alanı içerisindeki konteynerlerde sahte içki imalatı yapanlara baskın düzenlendi. Baskında satışa hazır halde paketlenmiş binlerce sahte şişe içki, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri ile 3 adet dolum tankı, alkolmetre ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

KOKUYU ÖNLEMEK İÇİN YUMUŞATICI KULLANMIŞLAR

Şantiyede incelemelerine devam eden jandarma şüphelilerin yakalanmamak ve çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi. Şüphelilerin ayrıca çöpten toplanan kullanılmış ve pislik içindeki boş şişelerle dolum yaptığı tespit edildi. 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

İkinci operasyon ise yine Başakşehir'de düzenlendi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye´ye içki getirildiğini belirleyen jandarma bir eve baskın düzenledi. Baskında yüzlerce kaçak içki şişesi ve çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.