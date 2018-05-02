Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 kilo 500 gram tütün ve 400 puro ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fatih'te metruk binaya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 kilo 500 gram tütün ve 400 puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA