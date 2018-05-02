İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fatih'te metruk binaya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 kilo 500 gram tütün ve 400 puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.