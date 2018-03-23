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İstanbul'da kaçak ürün operasyonu: 10 gözaltı

Fatih'te düzenlenen kaçak ürün operasyonunda 30 iş yerine baskın yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bazı işyerlerinde kaçak eşya ve tütün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 13 Mart'ta 30 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 102 kilo 200 gram nargile tütünü, 98 kilo 872 gram kaçak sigara tütünü, 149 kilo kıyılmış tütün, 90 paket kaçak sigara, 7 bin 470 kaçak puro, 3 bin hazırlanmış sigara, 153 sigara sarma makinası, 20 bin 671 sigara kağıdı, 112 bin 787 sigara filtresi, 79 elektronik sigara, 668 elektronik sigara likiti, 590 elektronik sigara kartuşu, 20 elektronik nargile, 999 elektronik nargile aparatı, 690 cep telefonu, 2 bin 422 cinsel içerikli hap, 200 cinsel içerkli çikolata, 187 cinsel içerikli jel, 28 cinsel içerikli sprey, 8 cinsel içerikli damla, 5 cinsel içerikli krem, 871 saat, 168 güneş gözlüğü ve 205 kemer ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında para cezası verilerek serbest bırakıldı.
 

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