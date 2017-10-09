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İstanbul'da kadın taksiciye diğer taksicilerden dayak

İstanbul'da kadın taksiciye şiddet uygulayan taksicilerin 6 yıl hapis istendi.

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İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi durağında şoförlük yapan Tülay O.'ya (59), müşteri beklediği yerde bir grup taksici tarafından "Burası bizim mekan. Arabanı çek" diye bağırarak tehditler savuruldu.
 
Sabah'ın haberine göre Yusuf A. isimli taksici Tülay O.'yu yumruklarken, diğer taksici kafasına vurmaya başladı. Taksici Çetin K. ise kadın taksicinin aracını tekmeledi. Tülay O.'ya hakaret ve darp edip, aracına zarar veren iki şüpheli hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 

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