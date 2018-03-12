İstanbul'da kanepeye bağlanarak yakılan gencin ölümünde ikinci gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangında kanepeye zincirlenerek yakılıp öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Doğukan Köksal Bostancı’nın ölümünde ikinci bir şahıs daha gözaltına alındı. Olay sonrası cinayet faili olarak gözaltına alınan fakat emniyet ifadesinde oğlunu kanepeye bağladığını ama kesinlikle yakmadığını ifade eden baba Hasan Bostancı’nın ikinci ifadesi doğrultusunda 18 yaşındaki gencin kuzeni de gözaltına alındı.

Emniyet ifadesinde Doğukan Köksal’ı kanepeye kendisinin bağladığını ifade eden kuzen, baba Hasan Bostancı ile birlikte adliyeye sevk edildi. İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde, dün akşam saatlerinde metruk bir binada yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa süre içerisinde etrafa yayılmadan söndürürken, itfaiye erleri tarafından binada yapılan aramada kanepeye zincirlenmiş genç bir erkek cesedi bulundu. İtfaiye tarafından bilgi verilerek olay yerine çağrılan polis ekiplerine, olay yerinde bulunan Hasan Bostancı, kanepede zincirli bir şekilde yanarak ölen kişinin 18 yaşındaki oğlu Doğukan Köksal olduğunu söyledi. Şüpheli görülen Bostancı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Karakoldaki ifadesinde "Oğlum tiner bağımlısıydı. Kendisini bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım. Evden sık sık kaçıp kayboluyordu. Tekrar kaçıp kaybolmasın diye onu olaydan 3 buçuk saat önce kanepeye zincirledim. Ama onu kesinlikle yakmadım" şeklinde ifade verdi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmek üzere karakol nezarethanesinde tutulan Hasan Bostancı, dün gece verdiği ifadenin ardından sabah saatlerinde ikinci bir ifade daha vererek ilk ifadesini yalanlayıp oğlunu kendisinin değil, eşinin yeğeni tarafından kanepeye zincirlendiği yönünde ifade verdi.

Baba Bostancı’nın bu ifadesi üzerine emniyete çağrılıp ifadesine başvurulan Doğukan Köksal’ın kuzeni olduğu öğrenilen şahıs da ifadesinde kanepeye bağlama olayını doğruladığı ama yakma olayını kendisinin gerçekleştirmediğini ifade ettiği öğrenildi. İfadelerin ardından her iki şahısta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Her iki şüphelinin savcılık sorgusu sürerken polisin, yangının ne yönde ve kim tarafından çıkarıldığı yönündeki soruşturması devam ediyor.

(Milliyet)