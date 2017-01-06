İstanbul'da kar alarmı! İBB'den flaş kararlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli geçişlerini saat 23:00'a kadar uzattı. Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu. İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00’ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.

Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.