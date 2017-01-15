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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı yeniden başladı.

  • DHA
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İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 5 gün boyunca yağmur bekleniyor.

İşte İstanbul için 5 günlük hava tahmini;

 

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