İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı yeniden başladı.
- DHA
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 5 gün boyunca yağmur bekleniyor.
İşte İstanbul için 5 günlük hava tahmini;
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