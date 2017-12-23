İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.
- AA
Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.
Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.
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