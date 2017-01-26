Ýstanbul'da kar yaðýþý baþladý! Kaç gün sürecek, son durum ne?

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüðü Ýstanbul için kar yaðýþý uyarýsýnda bulundu. AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracýn da dahil olduðu tüm birimleriyle görev yapýyor. Ýstanbul'da sabah saatlerinde baþlayan kar yaðýþý il genelinde etkili oluyor. Akþam saatlerinde kar yaðýþýnýn etkisini artýrmasý bekleniyor. Meteorolojiden alýnan bilgiye göre, kar yaðýþý, yarýn öðle saatlerinden itibaren hafifleyecek, cumartesi günü ise aralýklarla devam edecek. Yaðýþýn, cumartesi akþama doðru etkisini yitireceði tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapýlan açýklamada "Marmara'da kuzey ve kuzeydoðu yönlerden esen rüzgarýn öðle saatlerinden itibaren etkisini artýrarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fýrtýna þeklinde eseceði tahmin edilmektedir. Fýrtýnanýn; Cuma günü (27.01.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

KUZEY EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de fýrtýna deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Çanakkale Boðazý ile adalar arasýnda deniz ulaþýmýný saðlayan GESTAÞ AÞ bölgedeki poyraz fýrtýnasý nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. Ýstanbul Deniz Otobüsleri (ÝDO) de bazý seferlerini yapamadý. Sibirya soðuklarýnýn etkili olduðu Erzurum, Aðrý ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yaðýþýnýn devam edeceði belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarýna karþý dikkatli olunmasý istendi. Erzurum’da kar yaðýþý nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaþandý. Iðdýr’da etkili olan yoðun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.

METEOROLOJÝDEN SON HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteorolojiden yapýlan son deðerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalý ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kýyýlarý dýþýnda kalan bütün bölgelerimizin aralýklý yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Akdeniz kýyýlarý, Güney Ege, Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarý ve Güneydoðu Anadolu'nun güneybatýsýnda yaðmur ve saðanak, yaðýþ alan diðer yerler ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnda karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Yaðýþlarýn; Bugün (Perþembe) öðle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akþam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoðun kar yaðýþý þeklinde olmasý bekleniyor. Ýç ve doðu kesimlerde buzlanma ve don olayý görüleceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý; Kuzey, iç ve batý bölgelerde 2 ila 6 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoðu, zamanla Akdeniz kýyýlarý ile güneydoðu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Kýyý Ege ve Batý Akdeniz'in batýsýnda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kýsa süreli fýrtýna þeklinde (40-70 Km/sa)þeklinde esmesi bekleniyor.

YOÐUN KAR YAÐIÞI UYARISI: Bugün (Perþembe) öðle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akþam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoðun kar yaðýþý þeklinde olmasý beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara (ulaþýmda aksamalar, çýð tehlikesi, don v.b.) karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekmektedir.

BAZI ÝLLERÝMÝZDE HAVA DURUMU

ÝSTANBUL °C, 2°C Çok bulutlu ve kar yaðýþlý

ANKARA °C, 0°C Çok bulutlu, bugün (Perþembe) hafif kar yaðýþlý

ÇANAKKALE °C, 2°C Çok bulutlu doðu ilçeleri aralýklý karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý

ÝZMÝR °C, 7°C Parçalý ve çok bulutlu

ADANA °C, 15°C Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý yaðmur ve saðanak yaðýþlý

ANTALYA °C, 15°C Çok bulutlu, aralýklý saðanak yaðýþlý

KONYA °C, 1°C Çok bulutlu ve aralýklý kar yaðýþlý

BOLU °C, -2°C Çok bulutlu ve aralýklý kar yaðýþlý

SAMSUN °C, 4°C Çok bulutlu, aralýklý yaðmurlu, zamanla karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý

TRABZON °C, 5°C Çok bulutlu, aralýklý yaðmurlu, zamanla karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý geçecek. Yaðýþlarýn iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoðun kar þeklinde olmasý bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C Çok bulutlu ve aralýklý kar yaðýþlý

DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu ve aralýklý yaðmur zamanla karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý

GAZÝANTEP °C, 5°C Çok bulutlu ve yaðmurlu