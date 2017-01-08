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İstanbul’da kar yağışı etkisini kaybetti

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Termometrelerde sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü görüldü.

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İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Köprü altlarında ve evlerin çatısında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken sürücüler elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyarıldı. Termometrelerde sıcaklığın -2 derecelere kadar düştüğü görüldü. Soğuk havanın gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
 

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