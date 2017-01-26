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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürecek

İstanbul'nu bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte yarın öğle saatlerinde hafifleyerek aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, cumartesi akşam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor.

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İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kentte, karla mücadele çalışmalarını yönetmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluşturulan kriz masasında ekipler, merkezdeki ekranlardan İstanbul'u takip ederek olası aksaklıklara anında müdahale için görev yapıyor.

İstanbul'da Arnavutköy, Hadımköy, Halkalı, Esenyurt, Çamlıca, Çekmeköy, Beykoz ve Kartal'ın bazı kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Meteoroloji: Fırtınamsı rüzgar etkili olacak

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinde hafifleyerek aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, cumartesi akşam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor. Ayrıca bugün ve yarın İstanbul'da kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

670 evsize barınma imkanı

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 670 evsizi, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu'nda misafir ediyor.

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