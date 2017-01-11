İstanbul'da karla mücadelede 143 bin ton tuz kullanıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri, gece boyunca TEM Otoyolunda Karayolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak, yolun açık tutulmasını sağladı. Ayrıca, ilçe belediyelere de ek tuz takviyesi yapıldı.

Belediye ekipleri, kar yağışının başlamasından bu yana toplam 143 bin ton tuz ve 611 ton solüsyon kullandı. Vatandaşlara, mobil büfelerden kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Ulaşım hizmetleri, halkı mağdur etmemek için 7/24 çalışmalarına devam etti.

Gece boyunca Park ve Bahçeler ile Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri üst geçitler, meydanlar ve otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Çalışmalar, itfaiye, yol bakım, AFAD, emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik başta olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından AKOM'da koordine edildi.

Çeşitli noktalarda terk edilmiş, mahsur kalan veya trafiği olumsuz etkileyen araçlar (tır, otomobil, kamyon, otobüs) itfaiye, yol bakım ekipleri tarafından güvenli noktalara çekildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle metro, tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilirken, metrobüs hattına da ek seferler konuluyor.

- Sahipsiz hayvanlar besleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sahipsiz hayvanların aç kalmaması için birçok noktada besleme çalışması yapıyor.

Bu kapsamda, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda belirli aralıklarla sahipsiz hayvanları besliyor. Ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara, hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

Belediye ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, dün gece saatlerinden sabaha kadar 6 bin 108 ton tuz, 22 ton solüsyon kullandı.

Bu arada, Zeytinburnu Spor Kompleksinde 959 evsiz misafir ediliyor.