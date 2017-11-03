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İstanbul’da kayıp ihbarı yapılan şahıs Denizli'de bulundu

Denizli polisinin yaptığı ‘Güvenli Eğitim Uygulaması’nda İstanbul’da kayıp ihbarı yapılan bir şahıs bulundu.

  • İHA
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Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Yabancılar Şube ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus ekiplerinin katılımı ile 19.00-22.00 saatleri arasında Çamlaraltı Mahallesi'nde "Güvenli Eğitim Uygulaması" adı altında umuma açık mekanlarda uygulama yapıldı. 32 ekip ve 81 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 35 umuma açık yerde kontroller yapıldı. 7 kişiye kapalı mekanda sigara içilmesinden dolayı toplam 813 TL idari para cezası kesilirken, 3 iş yeri ile ilgili kapalı mekanda sigara içirilmesinden dolayı tutanak hazırlandı. 913 kişinin GBT sorgulaması yapıldığı uygulamada, cezaevi firarisi olarak aranan bir şahıs yakalandı. 3 yoklama kaçağı şahıs ve bir yabancı şahsa başka ilde oturma izni bulunduğundan tebliğ yapıldı. Denetimde kimliksiz bir şahısa işlem yapılırken, İstanbul Bayrampaşa İlçe Amirliğine hakkında kayıp ilanı verilen 39 yaşındaki S.U. bulundu. Kayıp ilanı veren yakınlarına haber verilen S.U. Kınıklı Karakoluna götürüldü.

 

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