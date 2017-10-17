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İstanbul'da kayıp olarak aranırken Tekirdağ'da yağmadan tutuklandı

İstanbul’dan kayıp başvurusu yapılan Özbek asıllı Türk vatandaşı şahıs, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir marketten sigara çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

  • İHA
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İddiaya göre, bir markete giren Özbek asıllı Türk vatandaşı Culumnabi S. (28), alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kasiyere parası olmadığı için aldıklarının parasını veremeyeceğini söylediği öğrenilen gencin, elindeki poşeti bıraktıktan sonra rafta bulunan sigaralardan 2 paket çalarak hızla kaçtığı öne sürüldü.
 
Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahsı kısa bir süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Culumnabi S., dün İlçe Jandarma Karakolunda alınan ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Culumnabi S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan şahısla ilgili İstanbul’dan kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı öğrenildi.
 

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