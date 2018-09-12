Kartal'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı.

Asansörde mahsur kalan bir kadın da binaya giren itfaiye erleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.