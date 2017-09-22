İstanbul'da Suriyeli muhalif aktivist anne ile gazeteci kızı evlerinde öldürüldü

Yeni Şafak'ın haberine göre Bir süre önce Suriye rejimi tarafından tehdit edilen Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat bu akşam saatlerinde Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak katledildi.

60 yaşındaki Orouba Barakat, Suriye'deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili çok önemli röportajlara imza atmıştı. Orouba, Esed rejiminin cezaevi katliamlarıyla ilgili çok sayıda belgesel ve röportajı, İngilizce ve Arapça olarak dünyaya duyurmuştu.

Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti.

Orouba Barakat'ın genç gazeteci kızı Halla Barakat ise, Ortadoğu'ya yönelik haberler yapan Orient News'te editör olarak çalışıyordu. 22 yaşındaki genç gazetecinin bir dönem TRT için de çalıştığı öğrenildi.

Mavi Marmara gemisinde bulunan Shaaza Barakat, 60 yaşındaki ablası Orouba Barakat ve 22 yaşındaki yeğeni Halla Barakat'ın katledildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.