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İstanbul'da korkunç kaza! Trafik felç

TEM Bahçeşehir mevkiinde 5 TIR kaza yaptı. Edirne istikameti yönünde trafik tamamen kapandı.

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TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.
 
İSTANBUL'DA TRAFİK DURDU
 
İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
 
Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
 
Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.
 
DÜN GECE DE TIR'LAR DEVRİLDİ
 
Gece TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM'de araç kuyrukları oluştu.

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