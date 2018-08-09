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İstanbul'da Kurt Kapanı-21 operasyonu

İstanbul polisi kent merkezinde birçok bölgede 'Kurt Kapanı-21' operasyonu gerçekleştirdi.

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İstanbul’da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mahmutbey gişeleri giriş noktasında konuşlanan polis ekipleri, burada şüpheli gördükleri araçları durdurdu.

Araçlar polis ekipleri tarafından aranırken, çalışmalara "İra" isimli polis köpeği de katıldı.

Operasyona Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de destek verdi.

Vatandaşlar, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

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