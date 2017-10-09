İstanbul’da “Kurt Kapanı-9” uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 82 noktada 2 bin polis ile “Kurt Kapanı-9” uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Araçlar didik didik arandı, polis helikopteri denetleme yaptı

Beşiktaş’taki uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçları didik didik arayan polis, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir suç unsuruna rastlanamadı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.

Uygulamanın noktalarda devam ettiği öğrenildi.