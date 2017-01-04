Fatih Balat'ta lokantaya silahlý saldýrý düzenledi 1'i aðýr 2 kiþi yaralandý

Fatih Balat'ta otomobille gelen kiþiler, bir lokantaya silahlý saldýrý düzenledi. Saldýrýda lokanta sahibi ile o sýrada yoldan geçen bir kiþi yaralandý.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sýralarýnda Balat'taki Hisaraltý Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanýn önünde meydana geldi. Lokanta sahibi Osman Yýlmaz'la daha önceden aralarýnda husumet olduðu öðrenilen kiþiler, Yýlmaz'ýn iþlettiði lokantanýn önüne bir otomobille geldi. Araçtan inen 2 kiþi lokanta önünde bulunan Osman Yýlmaz'a doðru ateþ açtý. Yýlmaz, saldýrý sonucu yaralandý. Kurþunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin iþlettiði öðrenilen ve üniversiteden çýkýp evine gitmekte olan Cavit Kadýk'a da isabet etti. Kadýk, göðsüne isabet eden kurþunla aðýr yaralandý. Þüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtý. Yaralanan Osman Yýlmaz ile Cavit Kadýk, ambulanslarla Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.

KURÞUNLAR SEYÝR HALÝNDEKÝ BÝR OTOMOBÝLE DE ÝSABET ETTÝ

Olay sýrasýnda, cadde üzerinde aracýyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camýna kurþun isabet etti. Þans eseri yara almadýðýný söyleyen Karatepe, “Silah seslerini duydum. Bir kiþinin düþtüðünü gördüm. O sýrada benim arabanýn camýna bir kurþun isabet etti. Þans eseri yara almadan kurtuldum" dedi.

Ýnceleme yapan polis ekipleri, þüphelilerin olay yerine kiralýk araçla geldiklerini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.