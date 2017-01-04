Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatih Balat'ta lokantaya silahlý saldýrý düzenledi 1'i aðýr 2 kiþi yaralandý

Fatih Balat'taki Hisaraltý Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanýn önüne otomobille gelen kiþiler, silahlý saldýrý düzenledi. Saldýrýda lokanta sahibi ile bir kiþi yaralandý.

  • DHA
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
x

Fatih Balat'ta otomobille gelen kiþiler, bir lokantaya silahlý saldýrý düzenledi. Saldýrýda lokanta sahibi ile o sýrada yoldan geçen bir kiþi yaralandý.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sýralarýnda Balat'taki Hisaraltý Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanýn önünde meydana geldi. Lokanta sahibi Osman Yýlmaz'la daha önceden aralarýnda husumet olduðu öðrenilen kiþiler, Yýlmaz'ýn iþlettiði lokantanýn önüne bir otomobille geldi. Araçtan inen 2 kiþi lokanta önünde bulunan Osman Yýlmaz'a doðru ateþ açtý. Yýlmaz, saldýrý sonucu yaralandý. Kurþunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin iþlettiði öðrenilen ve üniversiteden çýkýp evine gitmekte olan Cavit Kadýk'a da isabet etti. Kadýk, göðsüne isabet eden kurþunla aðýr yaralandý. Þüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtý. Yaralanan Osman Yýlmaz ile Cavit Kadýk, ambulanslarla Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.

KURÞUNLAR SEYÝR HALÝNDEKÝ BÝR OTOMOBÝLE DE ÝSABET ETTÝ

Olay sýrasýnda, cadde üzerinde aracýyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camýna kurþun isabet etti. Þans eseri yara almadýðýný söyleyen Karatepe, “Silah seslerini duydum. Bir kiþinin düþtüðünü gördüm. O sýrada benim arabanýn camýna bir kurþun isabet etti. Þans eseri yara almadan kurtuldum" dedi.

Ýnceleme yapan polis ekipleri, þüphelilerin olay yerine kiralýk araçla geldiklerini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Her gün 2 kilo kum yiyor

Her gün 2 kilo kum yiyor

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA