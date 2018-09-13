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İstanbul'da lüks otomobile yapılan silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı

Beylikdüzü'nde lüks bir otomobile silahla saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan kadın ağır yaralandı.

  • İHA
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Beylikdüzü Cumhuriyet Mahalesi Hanımeli Sokak'ta park halinde bulunan lüks araç içinde bulunan bir kadına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir araçla gelen saldırgan ya da saldırganlar park haindeki lüks aracın şoför koltuğunda oturan kadına ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
 
Polis kaçan saldırgan ya da saldırganları arıyor. 

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