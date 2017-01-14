İstanbul'da maskeli ve silahlı soyguncular yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin bazı olaylarda etek giyerek kadın kılığına girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bir market soygunu sırasında ise içerde bulunan vatandaşların soygun bitene kadar kasadaki kuyrukta sakince bekledikleri içerde ise alışverişin devam ettiği görüldü.

Sultangazi, Yunus Emre mahallesi, Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde 30 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda içeri giren silahlı soyguncular yaklaşık 48 bin lirayı alarak kaçtı. Ancak güvenlikçilerin açtığı ateş sonucu soygunculardan biri yaralı olarak yakalandı.

SOYGUN ÇETESİ YAKALANDI

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliyle ilgili yapılan soruşturmada azılı bir soygun şebekesi ortaya çıkarıldı. Polis, aralarında 3 benzin istasyonu, marketler, PTT şubeleri ve Gazi Kent ormanının giriş bölümündeki gişe soygunlarını gerçekleştirdikleri öğrenilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Cemal H.(21) ve Ahmet Can I.(18) Asayiş Şube Müdürlüğünde, yaşları küçük olan S.K.(17) ve O.I(16) çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı.Şüphelilerin daha önceden gasp, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

ETEK GİYİP KADIN KILIĞINDA SOYGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bir benzin istasyonu soygunu sırasında etek giyerek kadın kılığına girmeye çalıştıkları tespit edildi. Kadın kılığındaki soyguncunun kasada duran kişiden paraları alma anı kamera görüntülerine yansıdı. Her olayda maske takan şüphelilerin Sultangazi ilçesinde bir market soygunu sırasında içerde bulunan vatandaşların hareketleri ise dikkat çekti. Soyguncu elinde silahı ile kasada paraları almaya çalışırken, bu sırada ödeme kuyruğunda olan müşterilerin sakince soygunun bitmesini bekledikleri , bazı vatandaşların ise alışverişe devam ettikleri görüldü.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.