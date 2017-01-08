İstanbul'da metro ve metrobüs sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da cuma akşamından beri etkisini hissettiren kar aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul'de bugün de metro ve metrobüsler sabaha kadar çalışacak.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı vatandaşları evine kapattı. Bugün aralıklarla devam eden kar yağışı yarın da etkili olacak. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün (09.01.2017) ara verildi. İstanbul'da bugün de metro ve metrobüs sabaha kadar çalışacak.

Cuma gece yarısına kadar yüzde 90 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu bugün ise yüzde 25 seviyelerinde kaldı.