İstanbul'da metrobüs önündeki metrobüse çarptı

İstanbul'da Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, Çağlayan durağında önündeki metrobüse çarparak kaza yaptı. Kazada her iki aracın da camları kırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kısa bir süre içerisinde hattaki seferler normale döndü.