İstanbul’da minibüs alt geçide uçtu
İstanbul Esenyurt Meydanı’nda bir servis minibüsü alt geçide uçtu.
- İHA
Kaza, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Meydanı’nda geldi. Kontrolden çıkan bir servis minibüsü, korkulukları aşarak alt geçide uçtu.
HAFİF YARALANDILAR
Kazada bazı sürücüler hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç da hasar gördü. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
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