İstanbul'da minibüste patlayıcı bulunmasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bomba yüklü aracın ele geçirilmesinin ardından terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiyle bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Polis ekiplerince, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin 20 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 11'i tutuklanmıştı.