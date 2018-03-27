Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da Nevruz kutlamalarında terör propagandası yapan 28 kişi tutuklandı

İstanbul'daki Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 zanlıdan 28’i tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adli kaynaklara dayanan bilgilere göre; İstanbul Bakırköy’deki Halk Pazarı’nda 21 Mart'ta düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 28’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 45’i ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi... ÖSO askerleri Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilendi

Namlular Tel Rıfat’a çevrildi... ÖSO askerleri Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilendi

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA