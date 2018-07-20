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İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgenin doğusu ve İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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