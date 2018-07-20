İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgenin doğusu ve İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.