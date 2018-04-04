Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş bölgesinde alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarda devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fatih İ.'nin yaptığı Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde iş adamı ve işletmelerin alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia edilen 36 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı baskında 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 2 çelik yelek, 202 mermi ile bir heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 30 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki aramaları devam ederken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA