İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Saral'ın Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
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