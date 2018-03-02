İstanbul'da otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Arnavutköy'de, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Dursunköy-Hadımköy Kavşağında plakası alınamayan otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11'i öğrenci 13 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden İrem Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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