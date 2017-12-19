İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslere yapmış olduğu baskınlarda yaklaşık 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olduğu kaydedilirken yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan Yılbaşı öncesi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla il genelinde çeşitli adreslere yönelik sahte ve kaçak alkol operasyonları yapan kaçakçılık şube müdürlüğü ekipleri, 120 bin şişe kaçak içki ve alkol ele geçirdi. Yapılan bu yakalamanın ardından tahkikatı derinleştiren ekipler, vatandaşa sahte içki sattığı değerlendirilen lokanta, bar ve pavyonlara yönelik operasyon başlatarak 11 içkili iş yerini mühürleyerek 43 şüpheliye işlem yaptı. Devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul’da 250 içkili mekanı kontrol eden ekipler, 18.17.2017 Pazartesi günü metil alkol damıtmak suretiyle votka ve rakı imal eden bir depoya baskın düzenleyerek, 5 bin litre metil alkole ve damıtma cihazlarına el koydu. Konuyla ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldı. 120 bin şişe sahte içki yakalanmasından sonra 12 bin litre metil alkol, 10 bin şişe sahte içki, 920 şişe şarap, 27 bin adet boş şişe, alkol üretiminde kullanılan cihazlar ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilerek toplan 46 şüpheliye işlem yapıldı.