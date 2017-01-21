Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da polise ateş açıldı

Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

Haberin
videosuHaberin
galerisi
  • İHA
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 7
  • 0
x

Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.
 
Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.
 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 yaşında ilkokulu bitirdi

8 yaşında ilkokulu bitirdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA