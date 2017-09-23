İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'da polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Kaçan şüpheli araç kaza yaptı. Araçtan inen şahıslarla polisler arasında çatışma çıktı. Şüpheliler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Şahıslardan biri kaçarken ekiplere ateş açtı. Yine bu şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. GBT'leri inceleniyor. Araçlar hakkında da inceleme yapılıyor.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.