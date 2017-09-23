Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'da polise silahlı saldırı düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Kaçan şüpheli araç kaza yaptı. Araçtan inen şahıslarla polisler arasında çatışma çıktı. Şüpheliler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
 
Şahıslardan biri kaçarken ekiplere ateş açtı. Yine bu şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. GBT'leri inceleniyor. Araçlar hakkında da inceleme yapılıyor.
 
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çilingir çağırıp, hamal tutarak depoyu soydular

Çilingir çağırıp, hamal tutarak depoyu soydular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA