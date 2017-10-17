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İstanbul'da sahte para operasyonu

Fatih'te, piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmek istedkleri öğrenilen kişileri takibe aldı.
 
İstihbarat çalışması ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri, Fatih'te bir adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, şüpheliler B.A. ve M.A. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 974 adet 20 lira, 780 adet 50 lira ve 490 adet 100 liralık sahte banknot ile sahte kimlik ele geçirildi.
 
Zanlılardan B.A'nın "piyasaya sahte para sürmek" suçundan 3, M.A'nın da aynı suçtan 4 arama kaydı olduğu tespit edildi.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edlien B.A. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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