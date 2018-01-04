Beyoğlu ve Bağcılar'da sahte para operasyonu

İstanbul'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmek için İstanbul'a gelen 2 kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiklerini tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda S.B. ve Ö.K. yakalandı. Otel odasında yapılan aramada, bin 740 sahte 100'lük dolar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen S.Ş'yi de yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda S.Ş. gözaltına alındı. Evde, sahte olduğu tespit edilen 394 adet 100 dolar, 485 adet 200 avro, 299 adet 200 lira, 33 adet 100 lira ele geçirildi.

Zanlılardan S.B. ve Ö.K'nın dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, S.B. ve Ö.K. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.