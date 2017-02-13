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İstanbul'da saldırıya uğrayan başörtülü kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi

İstanbul Maltepe’de minibüste bir kadının tepki göstererek başörtüsünü çekip çıkardığı genç kızın annesi, yaşananlara tepki gösterdi. Anne Hanife Yiğit, “Atatürk’ün isminin altında insanlara saldırılması beni çok yaraladı” dedi.

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Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, A.A.K. isimli kadının saldırısına uğramıştı. “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diyerek hakaretlerde bulunularak başörtüsü çıkarılan genç kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi. Kızının kendisinden izin alarak Maltepe’ye gittiğini aktaran anne Hanife Yiğit, bir süre sonra kızının kendisini arayarak yaşananları anlattığını aktardı. Yaşananları tasvip etmediğini belirten anne Yiğit, “Nasıl kapalı bir kızın açık birine saldırmaması gerektiğini düşünüyorsam, açığın da kapalıya saldırması beni çok büyük üzüntüye sevk etti. Benim çocuğum kendi arzusu ile kapandı. Atatürk’ün isminin altında insanlara saldırılması beni çok yaraladı. Hepimiz kardeşiz. Çok üzgünüm. Açığı da kapalısı da benim evladım. Kimseye art niyetim olmaz” diyerek kızının uğradığı saldırıya tepki gösterdi.

Başörtülü genç kıza minibüste çirkin saldırı

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