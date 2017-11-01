Sarıyer'de otel zinciri sahibine silahlı saldırı
Sarıyer'de, bir otel zinciri sahibinin aracına ateş açan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği, yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
- AA
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir oteller zincirinin sahibi olan Selim S'nin aracına Ayazağa'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı iş adamı Selim S. ile arasında husumet bulunan bir taksi şoförünün gerçekleştirdiğini tespit etti.
İsmi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Taksi şoförünün, Selim S'nin eski şirket müdürü İ.C. tarafından dolandırıldığını öne sürerek iş adamından para istemesi üzerine husumetin yaşandığı belirtildi.
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