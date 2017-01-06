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İstanbul'da sefer saatleri uzatıldı

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Avrasya Tüneli'nden geçişler saat 23.00'e kadar uzatıldı. Metro seferleri 06.00'ya, Marmaray seferleri ise 01.00'e kadar sürecek. Metrobüs hattına ek seferler takviye edildi.

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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

 

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