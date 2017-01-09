İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
Şehir Hatları, kar yağışı nedeniyle seferlerini iptal etti.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığını duyurmuştu.
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