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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

Beylikdüzü'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, silah imalatında kullanılan makine, 11 tabanca, 2 pompalı tüfek ve havalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kendisini sahte kimlikle tanıtan şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada, zanlının gerçek adının F.Ö olduğu tespit edildi. F.Ö'nün yaralama, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık ve yaralama suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin Marmara Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen pres makinesi, 11 tabanca, 2 pompalı tüfek, havalı tüfek, susturucu aparat, namlu aparatı, şarjörler ile çok sayıda fişek bulundu. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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