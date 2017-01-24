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Sultangazi'de cinayet: 2 ölü

İstanbul Sultangazi'de aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan kişiler, akşam saatlerinde, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir dükkanda konuşmak için bir araya geldi. Burada tekrar kavga çıkınca ismi öğrenilemeyen bir kişi, M.B ve E.S'ye silahıyla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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