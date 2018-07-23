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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

  • İHA
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İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.

 

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