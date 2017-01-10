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İstanbul'da stadyumun çatısı çöktü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maslak'taki kampüsünde yer alan İTÜ Stadyumu'nun çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İTÜ'nün Maslak Kampüsü dahilinde yer alan 4 bin kişilik İTÜ Stadyumu'nun çatısı ve tribünlerin bir bölümü, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğlen saatlerinde çöktü. Tribünün, çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamadığı ve çöktüğü kaydedildi.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen stadyumda maddi hasar meydana geldi.  

 

 

 

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