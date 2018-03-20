İstanbul'da suç örgütü Hacısüleymanoğulları'na operasyon düzenlendi
İstanbul'da faaliyet yürüten ‘Hacısüleymanoğulları' olarak tanınan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 25 ayrı adrese yapılan operasyonda 19 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürüten ‘Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen çeteye operasyon düzenledi.
Sabah saatlerinde 25 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli 5 tabanca, 5 av tüfeği ve 188 adet fişek ile birlikte yakalandı. Aranan diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.
(Habertürk)
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