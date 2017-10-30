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İstanbul'da taksiyle çıktığı hastaneye ambulansla geri döndü

Şişli’de hastaneden taksi ile çıkan kadın, bindiği taksinin bir özel halk otobüsüyle çarpışması sonucu aynı hastaneye ambulansla ile döndü.

  • İHA
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Kaza, 22.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi Şişli Cami mevkiinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra 60 yaşındaki Sultan Kahraman ve yanında bulunan 2 kişi taksiye binerek evine gitmeye çalıştı. Bindiği taksinin trafikte bir özel halk otobüsü ile çarpışmasının ardından kazada Sultan Kahraman’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Sultan Kahraman ve yanındakiler kısa süre önce ayrıldıkları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede trafik oluşurken, araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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